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        Mardin'de silahlı kavga; 1 yaralı, 1 gözaltı

        MARDİN'in Artuklu ilçesinde Mehmet Ali D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 20:42 Güncelleme: 22.06.2024 - 20:45
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        Mardin'de silahlı kavga; 1 yaralı, 1 gözaltı
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        MARDİN'in Artuklu ilçesinde Mehmet Ali D. (29), tartıştığı kişi tarafından tabanca ile bacağından vurularak yaralandı. Şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet Ali D. (29) ile ismi öğrenilemeyen şüpheli arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Şüpheli, yanındaki tabancayla Mehmet Ali D.’ye ateş ederek bacağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mehmet Ali D., ilk müdahalenin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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