Yılanı vurmak isterken tüfekten çıkan saçmalarla 4 çocuğu yaraladı

MARDİN’in Dargeçit ilçesinde okul bahçesindeki yılanı vurmak isteyen şüphelinin tüfeğinden çıkan saçmalar 4 çocuğa isabet etti. Yaralanan çocuklar hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra Dargeçit ilçesi kırsal Yoncalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, okulun bahçesinde gördüğü yılanı vurmak isteyen, ismi öğrenilemeyen şüphelinin tüfeğinden çıkan saçmalar bahçedeki 4 çocuğa isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar Cihangir Ö. (11), Vedat A. (12), Burhan D. (13) ve Emrullah Ö.(12), ilk müdahalenin ardından Dargeçit Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücutlarının farklı bölgelerinden yara alan çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.