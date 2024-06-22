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        Annesi ve eşi içerideyken evi ateşe verip kapıyı kilitledi: 1'i ağır 2 yaralı

        MARDİN'in Midyat ilçesinde Veysi B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 23:27 Güncelleme: 22.06.2024 - 23:30
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        Annesi ve eşi içerideyken evi ateşe verip kapıyı kilitledi: 1'i ağır 2 yaralı
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        MARDİN'in Midyat ilçesinde Veysi B. (40), çıkan tartışmada annesi Atiye B. (60) ve eşi Necla B. (35) içerideyken yaşadıkları evi ateşe verip, kapıyı kilitleyerek kaçtı. Necla B. balkondan atlayıp kurtulurken, vücudunda yanıklar oluşan Atiye B. ise yoğun bakıma alındı. Veysi B., yakalanarak gözaltına alındı. 

        Olay, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı kırsal Çavuşlu Mahallesi'nde meydana geldi. Veysi B., henüz bilinmeyen nedenle annesi Atiye B. ve eşi Necla B. içerideyken, evi ateşe verip, kapıyı kilitleyerek kaçtı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Necla B. evi saran alevlerden balkondan atlayarak kurtulurken, Atiye B. ise bölgeye gelen ekiplerin çalışmasıyla kapının kırılmasıyla evden çıkarıldı. Atiye ve Necla B. ilk müdahalelerinin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Veysi B. ise jandarmanın çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Necla B.’nin ayağında ve kolunda kırıklar oluşurken, vücudunda yanıklar oluşan Atiye B.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Veysi B.’nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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