Mardin'deki balyozlu cinayet; yakınlarının köydeki kavgası nedeniyle öldürülmüş

MARDİN’de husumetlilerinin küçük balyoz ve sopalı saldırısında ölen Resul Derin’in (40) avukatı Gurbet Bilbay, “Yakınlarının köydeki kavgası müvekkilime yansıtılmış. Sırf soyadı aynı olduğu için bu infazı gerçekleştirdiler. Olay ile alakası olmayan günahsız bir insan sokak ortasında infaz edildi. Sanıkların en ağır cezayı alması için sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

Olay, dün sabah saatlerinde Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi’nde meydana geldi. Resul Derin, evinden çıkıp işine gittiği sırada arkasından yaklaşan 2 kişi tarafından küçük balyoz ve sopayla dövülerek öldürüldü. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, şüphelilerin Abdulvahap Acet ve Selahattin Acet olduğu belirlendi. Şüpheliler, otomobille kaçtıkları Kızıltepe ilçesinde polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada da 2 tabanca, 2 şarjör ve 30 fişek ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.