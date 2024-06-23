Adana'da boşanma aşamasındaki eşinin öldürdüğü kadın ile ailesi, Mardin'de defnedildi

ADANA'da Hakim Aba'nın (23) sokak ortasında tartışıp, tabanca ile vurarak öldürdüğü boşanma aşamasındaki eşi Şükran Aba (19) ile kayınpederi Turgut Erat (51), kayınvalidesi Leyla Erat (50) ve kayınbiraderi Muhammed Erat (20), memleketleri Mardin'in Derik ilçesinde defnedildi.

Olay, dün Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Hakim Aba, boşanma aşamasındaki eşi Şükran Aba ile konuşmak için kayınpederi Turgut Erat'ın evinin önüne geldi. Burada Hakim Aba, çocuğunu kendisine göstermediğini öne sürdüğü ve anlaşmazlık yaşadığı eşi Şükran Aba arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında yanındaki tabancayı çeken Hakim Aba, eşine peş peşe ateş etti. Sesleri duyup sokağa çıkan kayınbiraderi Muhammet Erat, kayınvalidesi Leyla Erat ve kayınpederi Turgut Erat'ı da vuran Hakim Aba, yeni doğan çocuğunu alıp 81 EM 836 plakalı araçla kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibi vurulan 4 kişinin de öldüğünü belirledi. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.