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        Adana'da boşanma aşamasındaki eşinin öldürdüğü kadın ile ailesi, Mardin'de defnedildi

        ADANA'da Hakim Aba'nın (23) sokak ortasında tartışıp, tabanca ile vurarak öldürdüğü boşanma aşamasındaki eşi Şükran Aba (19) ile kayınpederi Turgut Erat (51), kayınvalidesi Leyla Erat (50) ve kayınbiraderi Muhammed Erat (20), memleketleri Mardin'in Derik ilçesinde defnedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 14:03 Güncelleme: 23.06.2024 - 14:10
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        Adana'da boşanma aşamasındaki eşinin öldürdüğü kadın ile ailesi, Mardin'de defnedildi
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        ADANA'da Hakim Aba'nın (23) sokak ortasında tartışıp, tabanca ile vurarak öldürdüğü boşanma aşamasındaki eşi Şükran Aba (19) ile kayınpederi Turgut Erat (51), kayınvalidesi Leyla Erat (50) ve kayınbiraderi Muhammed Erat (20), memleketleri Mardin'in Derik ilçesinde defnedildi.

        Olay, dün Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Hakim Aba, boşanma aşamasındaki eşi Şükran Aba ile konuşmak için kayınpederi Turgut Erat'ın evinin önüne geldi. Burada Hakim Aba, çocuğunu kendisine göstermediğini öne sürdüğü ve anlaşmazlık yaşadığı eşi Şükran Aba arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında yanındaki tabancayı çeken Hakim Aba, eşine peş peşe ateş etti. Sesleri duyup sokağa çıkan kayınbiraderi Muhammet Erat, kayınvalidesi Leyla Erat ve kayınpederi Turgut Erat'ı da vuran Hakim Aba, yeni doğan çocuğunu alıp 81 EM 836 plakalı araçla kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibi vurulan 4 kişinin de öldüğünü belirledi. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        1 GÜN ÖNCE NİŞANLANMIŞ

        Ölenlerin cenazeleri, otopsi için kaldırıldığı adli tıp kurumundan alınarak memleketleri Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Zeytinpınar Mahallesi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Şükran Aba, Turgut Erat, Leyla Erat ve Muhammet Erat, mahalle mezarlığında yan yana defnedildi. Yakınları mezarları başında uzun süre gözyaşı dökerken, ölen Muhammet Erat'ın da olaydan 1 gün önce nişanlandığı öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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