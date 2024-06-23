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        Mardin'de 4 noktada çıkan anız yangınları söndürüldü

        MARDİN'in Derik ile Kızıltepe ilçelerindeki 4 noktada çıkan anız yangınları, itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 14:06 Güncelleme: 23.06.2024 - 14:10
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        Mardin'de 4 noktada çıkan anız yangınları söndürüldü
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        MARDİN'in Derik ile Kızıltepe ilçelerindeki 4 noktada çıkan anız yangınları, itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü.

        Kızıltepe ilçesinde Mezopotamya ile Ersoylu mahalleleri ile kırsal Karataş Mahallesi, Derik ilçesinde de kırsal Çadırlı Mahallesi'nde, gece saatlerinde anız yangınları çıktı. Yangınlar, ihbarla bölgelere sevk edilen itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla söndürüldü. Yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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