Taziye ziyaretinde Mardin Valisi Akkoyun'a çıkışan DEM Partili Aydeniz'e taziye sahiplerinden tepki

DİYARBAKIR ve Mardin sınırındaki yangında hayatını kaybedenler için taziye ziyaretinde bulunan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'a tepki gösteren DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz’e, taziye sahiplerinden biri tepki göstererek, "Burası taziye evidir, böyle konuşmaya hakkınız yok" dedi. Aydeniz de kendisine tepki gösteren kişiye parmak sallayarak "Siz konuşmayın. Haddine değil senin" diye cevap verdi.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve beraberindekiler, Diyarbakır ve Mardin sınırındaki bölgede çıkan ve 15 kişinin öldüğü yangında hayatını kaybedenlerin taziyesine katılmak üzere, Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Yücebağ Mahallesi’nde taziye ziyaretinde bulundu. Bu sırada DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz, taziyenin olduğu yas evine gelerek, Vali Akkoyun’a "Hangi yüzle burada oturuyorsun" diyerek bağırdı. Ölenlerin yakınlarından biri de Aydeniz’e "Burası taziye evidir, böyle konuşmaya hakkınız yok" dedi. Aydeniz de parmak sallayarak "Siz konuşmayın. Haddine değil senin" diye cevap verdi. Bu sırada Vali Akkoyun ve beraberindekiler dışarıya çıkarken, çevredekiler de Aydeniz’e tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.