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        Mardin'deki balyozlu cinayet; yakınlarının köydeki kavgası nedeniyle öldürülmüş (2)

        4EVİ ATEŞE VERDİLERMardin'de husumetlileri Abdulvahap Acet ve Selahattin Acet'in küçük balyoz ve sopalı saldırısında ölen Resul Derin'in (40) yakınları, Acet ailesine ait kırsal Düztaş Mahallesi Çiçekli mezrasındaki 4 evi ateşe verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 19:29 Güncelleme: 23.06.2024 - 19:35
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        Mardin'deki balyozlu cinayet; yakınlarının köydeki kavgası nedeniyle öldürülmüş (2)
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        4EVİ ATEŞE VERDİLER

        Mardin'de husumetlileri Abdulvahap Acet ve Selahattin Acet’in küçük balyoz ve sopalı saldırısında ölen Resul Derin'in (40) yakınları, Acet ailesine ait kırsal Düztaş Mahallesi Çiçekli mezrasındaki 4 evi ateşe verdi. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangınlar söndürülürken, evlerde hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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