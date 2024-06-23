Mardin'deki balyozlu cinayet; yakınlarının köydeki kavgası nedeniyle öldürülmüş (2)

Mardin'de husumetlileri Abdulvahap Acet ve Selahattin Acet’in küçük balyoz ve sopalı saldırısında ölen Resul Derin'in (40) yakınları, Acet ailesine ait kırsal Düztaş Mahallesi Çiçekli mezrasındaki 4 evi ateşe verdi. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangınlar söndürülürken, evlerde hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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