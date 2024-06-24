Mardin'de anız ve örtü yangını; tonlarca saman balyası yandı, ağaçlar zarar gördü

MARDİN'inArtuklu ile Kızıltepe ilçelerinde çıkan anız ve örtü yangınlarında tonlarca saman balyası ile ahır, meyve ağaçları ve kuru otlar yandı.

Artuklu ilçesine bağlı kırsal Yalım Mahallesi'ndeki bağlarda, öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, yakınlardaki meyve ağaçlarına sıçradı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında çok sayıda meyve ağacı zarar gördü. Kızıltepe ilçesine bağlı Suriye sınırındaki kırsal Şenyurt ve Taşlıca mahallelerinde de gece saatlerinde anız yangını çıktı. Şenyurt Mahallesi'ndeki anız yangını, bölgedeki saman balyalarına sıçradı. Taşlıca Mahallesi'ndeki yangın da yakınlarındaki sulama boruları ile bir ahıra sıçradı. Ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınlarda, tonlarca saman balyası yandı, sulama boruları ve ahır zarar gördü. Yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.