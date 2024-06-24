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        Mardin'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kardeş yaralandı

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kardeş yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 22:45 Güncelleme: 24.06.2024 - 22:50
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        Mardin'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kardeş yaralandı
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        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kardeş yaralandı. Jandarma ekipleri, kazadan sonra olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

        Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe-Ceylanpınar karayolu, Karakuyu mevkisinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, S.Ö.'nün (23) kullandığı motosikletle çarpıştı. Kazada S.Ö. ile arkasında bulunan ağabeyi E.Ö. (27) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedaviye alındı. Jandarma ekipleri, kazadan sonra olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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