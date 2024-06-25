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        Mardin'de örtü yangını

        MARDİN'in Ömerli ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 17:33 Güncelleme: 25.06.2024 - 17:35
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        Mardin'de örtü yangını
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        MARDİN'in Ömerli ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Ömerli ilçesi kırsal Dönerdere Mahallesi'nde, öğle saatlerinde, bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle yangın, çevredeki bağ ve bahçelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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