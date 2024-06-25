Mardin'de örtü yangını

Ömerli ilçesi kırsal Dönerdere Mahallesi'nde, öğle saatlerinde, bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle yangın, çevredeki bağ ve bahçelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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