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        Mardin'de 37 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 30 kişi törenle anıldı

        MARDİN'in Ömerli ilçesinde bağlı kırsal Pınarcık Mahallesi'nde 37 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 16'sı çocuk, 6'sı kadın 30 kişi için anma töreni yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 14:32 Güncelleme: 26.06.2024 - 14:35
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        Mardin'de 37 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 30 kişi törenle anıldı
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        MARDİN'in Ömerli ilçesinde bağlı kırsal Pınarcık Mahallesi'nde 37 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 16'sı çocuk, 6'sı kadın 30 kişi için anma töreni yapıldı.

        Ömerli ilçesine bağlı Kırsal Pınarcık Mahallesi'nde, PKK'lı teröristlerin 20 Haziran 1987'de düzenlediği silahlı saldırıda katledilen 16'sı çocuk, 6'sı kadın 30 kişi için anma töreni düzenlendi. Pınarcık Mahallesi'ndeki şehitlikte düzenlenen törene Vali Tuncay Akkoyun, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Ömerli Kaymakamı Kerem Türker, İl Müftüsü Enver Türkmen, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Kandemir, güvenlik korucuları, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan anma programı, İl Müftüsü Enver Türkmen'in yaptığı dua ile sona erdi.

        'EMELLERİNE ULAŞAMAYACAKLAR'

        Şehit aileleriyle yakından ilgilenen ve mezarlıklara karanfiller bırakan Vali Tuncay Akkoyun, bölücü terör örgütünün emellerine ulaşamayacağını belirterek, "Ömerli ilçemize bağlı Pınarcık köyümüzdeyiz. 1987 yılında bölücü terör örgütü PKK tarafından köyümüzde yapılan hain saldırı sonucu 16'sı çocuk, 6'sı kadın olmak üzere 30 vatandaşımız şehit olmuştur. Bugün de şehitlerimizin mezarlarını, kabirlerini ziyaret ettik. Şehit ailelerimiz, köyde yaşayan vatandaşlarımız, konfederasyon başkanımız, muhtarımız, kaymakamımız, belediye başkanımızla birlikte şehitlerimizin mezarlarını kabirlerini ziyaret ettik. Hep birlikte dua okuduk, bu vesileyle bir kez daha yapılan bu hain saldırıyı lanetliyoruz. Rabbim her türlü bölücü faaliyetlere karşı birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Bu topraklarda yaşayan bütün vatandaşlarımız bir arada birlik, beraberlik içerisinde omuz omuza verdiğimiz müddetçe Allah'ın izniyle hiçbir güç, hiçbir bölücü terör örgütü hain emellerine ulaşamayacaktır. Burada da tekraren tüm şehitlerimize, vatanımız için, bayrağımız için, ezanımınız için canlarını feda eden aziz şehitlerimize rahmet diliyoruz. Bütün şehit aileleri bize şükranlarımızı iletiyoruz, hayatta olan gazilerimize de sağlıklı ve sıhhatli ömürler diliyoruz. Rabbim tüm şehitlerimizin makamını ali eylesin inşallah" dedi.

        'ACISI DİNMEDİ VE DİNMEZ DE'

        Terör saldırısında eşi ile 5 çocuğu ve 2 kardeşini kaybeden emekli güvenlik korucusu Şeyhmus Yavuz (83), hayvanlar ve evleri de ateşe verdiklerini ifade ederek, "Bunlar vicdansızdırlar, onları lanetliyorum. Vicdan yok onlarda. Bir insanda vicdan olsa çoluk çocuğu, kadınları ve hayvanları yakar mı? Yakamaz. Ama bunlar yaktı, öldürdü, katletti. Bunlar, vicdansızdırlar. Çoluk çocuk demeden vurmuşlar, hayvanları ve evleri yakmışlar" diye konuştu.

        Şehitlerin yakın arkadaşı ve aile dostları Mehmet Kaya ise "1987 yılında burada katliam olurken, köye yeni elektrikler geliyordu. Burada elektrik döşüyorduk. Katliamın bir gün öncesinde elektriği bitirmiştik. Şehitleri yakından tanıyorduk. Çok üzüldük. O gün burada çatışma oldu. Gelip baktığımızda evler, cesetler yanmıştı. Çoğu kişi de şehit oldu. Çok üzgünüz, keşke olmasaydı. Acısı dinmedi ve dinmez de ben de şehit yakınıyım. Abim şehit oldu burada. Mücadeleye devam ediyoruz. Sonuna kadar da devam edeceğiz" dedi.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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