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        Mardin-Batman sınırında anız ve örtü yangını

        BATMAN'ın Gercüş ilçesi kırsalında öğleden sonra yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 17:30 Güncelleme: 26.06.2024 - 17:35
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        Mardin-Batman sınırında anız ve örtü yangını
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        BATMAN’ın Gercüş ilçesi kırsalında öğleden sonra yangın çıktı. Anız ve örtü yangını olarak ilerleyen alevler, rüzgarın da etkisiyle Mardin’in Midyat ilçesi kırsalına ulaştı. Yangına itfaiye ve TOMA araçlarıyla müdahale ediliyor.

        Batman’ın Gerçüş ilçesi kırsalında, öğleden sonra bilinmeyen nedenle yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Anız ve örtü yangını olarak ilerleyen alevler, rüzgarın da etkisiyle Mardin’in Midyat ilçesinin kırsal Şenköy, Sarıkaya ve Çavuşlu mahallelerine ulaştı. Nusaybin ve Yeşilli ilçelerine ait itfaiye ekipleriyle izinde olan itfaiye personelleri, jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait TOMA’lar da yangına müdahale için bölgeye yönlendirildi.

        Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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