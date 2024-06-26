Batman- Mardin sınırında anız ve örtü yangını (2)

Batman’ın Gercüş ilçesi kırsalında öğleden sonra çıkan ve rüzgarın da etkisiyle Mardin’in Midyat ilçesi kırsalına doğru ilerleyen anız ve örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.