Mardin'in 5 ilçesinde anız ve örtü yangınları

MARDİN’in, Artuklu, Kızıltepe, Nusaybin, Derik ve Midyat ilçelerinde anız ve örtü yangınları çıktı. Yangınlara ekiplerin müdahaleleri sürüyor.

Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Zınnar Mahallesi’nde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının yerleşim yerine sıçramadan söndürülmesi için itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Derik ilçesinde de TOKİ konutları ile kırsal Ballı, Koçyiğit, Dumanlı, Kayacık ve Kuşçu mahallelerinde de bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangınlar için itfaiyenin yanı sıra TOMA’lar da sevk edildi. Ballı Mahallesi’nde yerleşim yerlerine yaklaşan yangında bir ahır yanarken, Mardin ve Mazıdağı’ndan takviye olarak ekiplerin sevk edildiği yangına müdahale devam ediyor.