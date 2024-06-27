Mardin'in 5 ilçesinde anız ve örtü yangınları (2)
SURİYESINIRINDA 2 BÖLGEDE YANGINMardin'in Nusaybin ilçesi ile Suriye'nin Kamışlı kenti arasındaki sınır bölgesindeki 2 noktada, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
SURİYESINIRINDA 2 BÖLGEDE YANGIN
Mardin'in Nusaybin ilçesi ile Suriye'nin Kamışlı kenti arasındaki sınır bölgesindeki 2 noktada, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve TOMA desteği ile sınır karakoluna sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Öte yandan ilçeye bağlı Yandere, Çalı ve Eski Hisar mahalleleri arasındaki bölgede çıkan örtü yangınına, ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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