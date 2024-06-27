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        Mardin'de annesi ve eşi içerideyken evi ateşe verip kapıyı kilitleyerek kaçtı, İstanbul'da yakalandı

        MARDİN'in Midyat ilçesinde Veysi B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 19:24 Güncelleme: 27.06.2024 - 19:30
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        Mardin'de annesi ve eşi içerideyken evi ateşe verip kapıyı kilitleyerek kaçtı, İstanbul'da yakalandı
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        MARDİN'in Midyat ilçesinde Veysi B. (40), çıkan tartışmada annesi Atiye B. (60) ve eşi Necla B. (35) içerideyken yaşadıkları evi ateşe verip, kapıyı kilitleyerek kaçtı. Necla B. balkondan atlayıp kurtulurken, vücudunda yanıklar oluşan Atiye B. ise ekiplerce kurtarılıp, kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedaviye alındı. Veysi B., olayın ardından kaçtığı İstanbul’da İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Olay, 22 Haziran’da Midyat ilçesine bağlı kırsal Çavuşlu Mahallesi'nde meydana geldi. Veysi B., henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada annesi Atiye B. ve eşi Necla B. içerideyken, evi ateşe verip, kapıyı kilitledikten sonra kaçtı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Necla B. evi saran alevlerden balkondan atlayarak kurtulurken, vücudundan yanıklar oluşan Atiye B. ise bölgeye gelen ekiplerin kapıyı kırmasıyla evden çıkarıldı. Atiye ve Necla B. ilk müdahalelerinin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Necla B.’nin ayağında ve kolunda kırıklar oluşurken, Atiye B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

        İSTANBUL'DA YAKALANDI

        Olayla ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturmada, Veysi B.'nin İstanbul’a kaçtığı belirlendi. İstanbul Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Veysi B.’nin Avcılar bölgesinde bir adreste saklandığı tespit edildi. Adresi yakın takibe alınan Veysi B., jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Veysi B., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Bu arada hastanede tedavisi tamamlanan Necla B. taburcu edilirken, Atiye B.'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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