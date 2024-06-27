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        Mardin'in 5 ilçesinde anız ve örtü yangınları (3)

        NUSAYBİN'DEKİYANGIN SÖNDÜRÜLDÜMardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Yandere, Çalı ve Eski Hisar mahalleleri arasındaki bölgede çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 22:05 Güncelleme: 27.06.2024 - 22:10
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        Mardin'in 5 ilçesinde anız ve örtü yangınları (3)
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        NUSAYBİN’DEKİYANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

        Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Yandere, Çalı ve Eski Hisar mahalleleri arasındaki bölgede çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin hasar tespit ve yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlattığı çalışmalar sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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