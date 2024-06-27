Mardin'in 5 ilçesinde anız ve örtü yangınları (3)

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Yandere, Çalı ve Eski Hisar mahalleleri arasındaki bölgede çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin hasar tespit ve yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlattığı çalışmalar sürüyor.

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