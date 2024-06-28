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        Akciğer hastası Solin bebek, ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü

        MARDİN'de akciğer hipertansiyonu hastalığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören 4 aylık Solin Çetin, ambulans uçak ile İstanbul'a sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 13:59 Güncelleme: 28.06.2024 - 14:00
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        Akciğer hastası Solin bebek, ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü
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        MARDİN'de akciğer hipertansiyonu hastalığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören 4 aylık Solin Çetin, ambulans uçak ile İstanbul’a sevk edildi.

        Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakımı'nda Primer Pulmoner Hipertansiyon (akciğer hipertansiyonu) tanısı ile tedavi gören 4 aylık Solin Çetin'in, ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul’a sevk edilmesine karar verildi. Talep üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından Diyarbakır’a ambulans uçak gönderildi. Mardin’den Diyarbakır Havalimanı'na götürülen Solin bebek, İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledilerek tedavisine başlandı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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