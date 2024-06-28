Akciğer hastası Solin bebek, ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü

MARDİN'de akciğer hipertansiyonu hastalığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören 4 aylık Solin Çetin, ambulans uçak ile İstanbul’a sevk edildi.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakımı'nda Primer Pulmoner Hipertansiyon (akciğer hipertansiyonu) tanısı ile tedavi gören 4 aylık Solin Çetin'in, ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul’a sevk edilmesine karar verildi. Talep üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından Diyarbakır’a ambulans uçak gönderildi. Mardin’den Diyarbakır Havalimanı'na götürülen Solin bebek, İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledilerek tedavisine başlandı.