LGS'de 500 tam puan alan Cıvan: Planlı ve programlı çalışıp, okulumu ve ailemi gururlandırdım

MARDİN’de, Liselere Geçiş Sistemi’nde (LGS) 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına giren Cıvan Çelik, “Disiplinli, planlı ve programlı çalıştım. Okulumu ve ailemi gururlandırdım. Galatasaray Lisesi’ni istiyorum” dedi.

Artuklu ilçesinde yaşayan sınıf öğretmeni Ali Çelik ve ev kadını Yasemin Çelik çiftinin oğlu olan Cıvan Çelik (13), LGS çerçevesindeki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan alan 352 öğrenci arasına girmeyi başardı. Artuklu Kasımiye Ortaokulu’ndan mezun olan Cıvan, Galatasaray Lisesi'nde okumak istediğini söyledi. Sınavda tam puan aldığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Cıvan, “Çok güzel bir duygu. Disiplinli, planlı ve programlı çalıştım. Okulumu ve ailemi gururlandırdım. Buralara gelmem de emeği olan tüm öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Galatasaray Lisesi'ne gitmeyi düşünüyorum” dedi.

Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, Kasımiye Ortaokulu'nda Çelik'i ziyaret ederek, başarılarının devamını diledi. Aynı okulda 3 senedir bu başarının istikrarlı bir şekilde sürdüğünü, bu yıl da Cıvan Çelik'in tüm soruları doğru yanıtladığını belirten Duyan, “Öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diliyorum. Başarılı öğrencimize sürpriz hediyelerimiz var. Yaklaşık 3 yıldır istikrarlı bir şekilde Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde birincilerimiz var. 3 senedir istikrarlı bir şekilde devam ediyoruz. Şu an Kasımiye Ortaokulu'ndayız. Okul öğrencileri, idarecileri, değerli velileri ve sevgili öğrencilerin emeği yüksek. Akademik anlamda yaklaşık 3 yılın sonucunda 46 puanlık LGS artışımız ve 79 puanlık bir TYT artışımız var. Sadece akademik anlamda değil, sosyal etkinlik anlamında sayısını bile belirleyemediğimiz inanılmaz seviyede yüksek sosyal faaliyetlerimiz var” diye konuştu.

‘ÇOK GURURLU VE MUTLUYUZ’

Okul Müdürü Abdulkadir Korhan da okullarının sürekli başarıyla anıldığını, bunun mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Öğrencilerimiz buraya çalışarak, emek vererek geldiler. 4 yıllık bir sürecin sonucunda bu başarıyı elde ettiler. İnşallah çocuklarımız istedikleri liseye yerleşir. Çok gururlu ve mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Baba Ali Çelik ise oğlu Cıvan'ın çok meraklı ve çalışkan bir kişiliğe sahip olduğunu, boş zamanlarında bol bol kitap okuduğunu söyledi. Çelik, oğlunun sınavda iyi bir sonuç almasında emeği geçen öğretmenlerine de teşekkür etti.