Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        LGS'de 500 tam puan alan Cıvan: Planlı ve programlı çalışıp, okulumu ve ailemi gururlandırdım

        MARDİN'de, Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına giren Cıvan Çelik, "Disiplinli, planlı ve programlı çalıştım.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 15:47 Güncelleme: 28.06.2024 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        LGS'de 500 tam puan alan Cıvan: Planlı ve programlı çalışıp, okulumu ve ailemi gururlandırdım
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN’de, Liselere Geçiş Sistemi’nde (LGS) 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına giren Cıvan Çelik, “Disiplinli, planlı ve programlı çalıştım. Okulumu ve ailemi gururlandırdım. Galatasaray Lisesi’ni istiyorum” dedi.

        Artuklu ilçesinde yaşayan sınıf öğretmeni Ali Çelik ve ev kadını Yasemin Çelik çiftinin oğlu olan Cıvan Çelik (13), LGS çerçevesindeki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan alan 352 öğrenci arasına girmeyi başardı. Artuklu Kasımiye Ortaokulu’ndan mezun olan Cıvan, Galatasaray Lisesi'nde okumak istediğini söyledi. Sınavda tam puan aldığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Cıvan, “Çok güzel bir duygu. Disiplinli, planlı ve programlı çalıştım. Okulumu ve ailemi gururlandırdım. Buralara gelmem de emeği olan tüm öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Galatasaray Lisesi'ne gitmeyi düşünüyorum” dedi.

        ‘İSTİKRARLI BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYORUZ’

        Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, Kasımiye Ortaokulu'nda Çelik'i ziyaret ederek, başarılarının devamını diledi. Aynı okulda 3 senedir bu başarının istikrarlı bir şekilde sürdüğünü, bu yıl da Cıvan Çelik'in tüm soruları doğru yanıtladığını belirten Duyan, “Öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diliyorum. Başarılı öğrencimize sürpriz hediyelerimiz var. Yaklaşık 3 yıldır istikrarlı bir şekilde Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde birincilerimiz var. 3 senedir istikrarlı bir şekilde devam ediyoruz. Şu an Kasımiye Ortaokulu'ndayız. Okul öğrencileri, idarecileri, değerli velileri ve sevgili öğrencilerin emeği yüksek. Akademik anlamda yaklaşık 3 yılın sonucunda 46 puanlık LGS artışımız ve 79 puanlık bir TYT artışımız var. Sadece akademik anlamda değil, sosyal etkinlik anlamında sayısını bile belirleyemediğimiz inanılmaz seviyede yüksek sosyal faaliyetlerimiz var” diye konuştu.

        ‘ÇOK GURURLU VE MUTLUYUZ’

        Okul Müdürü Abdulkadir Korhan da okullarının sürekli başarıyla anıldığını, bunun mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Öğrencilerimiz buraya çalışarak, emek vererek geldiler. 4 yıllık bir sürecin sonucunda bu başarıyı elde ettiler. İnşallah çocuklarımız istedikleri liseye yerleşir. Çok gururlu ve mutluyuz” ifadelerini kullandı.

        Baba Ali Çelik ise oğlu Cıvan'ın çok meraklı ve çalışkan bir kişiliğe sahip olduğunu, boş zamanlarında bol bol kitap okuduğunu söyledi. Çelik, oğlunun sınavda iyi bir sonuç almasında emeği geçen öğretmenlerine de teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Öğretmen eş kaçmaya çalıştı! Uzman çavuş koca öldürdü!
        Öğretmen eş kaçmaya çalıştı! Uzman çavuş koca öldürdü!
        Asgari ücret zammı gerçekten enflasyonu artırıyor mu?
        Asgari ücret zammı gerçekten enflasyonu artırıyor mu?
        Dünyanın takip ettiği münazarada 'İstanbul' arası
        Dünyanın takip ettiği münazarada 'İstanbul' arası
        Elektriğe yüzde 38 zam
        Elektriğe yüzde 38 zam
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Futbol sahasında dev obruk oluştu!
        Futbol sahasında dev obruk oluştu!
        "Sektör jön sıkıntısı çekiyor"
        "Sektör jön sıkıntısı çekiyor"
        Düellonun kazananı kim?
        Düellonun kazananı kim?
        FATF Başkanı'ndan Türkiye açıklaması
        FATF Başkanı'ndan Türkiye açıklaması
        "Şampiyonlukları üç gün konuşuldu!"
        "Şampiyonlukları üç gün konuşuldu!"
        Gürültü kavgasında 5 kişilik aileyi yok etti! İşte caniye istenen ceza!
        Gürültü kavgasında 5 kişilik aileyi yok etti! İşte caniye istenen ceza!
        Türkiye gri listeden çıktı
        Türkiye gri listeden çıktı
        Bakan Şimşek'ten 'Başardık' mesajı
        Bakan Şimşek'ten 'Başardık' mesajı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Londra'da yaşayan Isidora'nın 'Kangal' tutkusu
        Londra'da yaşayan Isidora'nın 'Kangal' tutkusu
        Öldükten 11 yıl sonra toprağa verildi
        Öldükten 11 yıl sonra toprağa verildi
        Kolici katil üç ay sekiz günlük sürede 5 cinayet işledi!
        Kolici katil üç ay sekiz günlük sürede 5 cinayet işledi!
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"

        Benzer Haberler

        LGS sınavında tam puan alan Mardinli öğrenci Galatasaray Lisesi'ni istiyor
        LGS sınavında tam puan alan Mardinli öğrenci Galatasaray Lisesi'ni istiyor
        Akciğer hastası Solin bebek, ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü
        Akciğer hastası Solin bebek, ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü
        Mardin'de tedavi gören 4 aylık bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edild...
        Mardin'de tedavi gören 4 aylık bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edild...
        Mardin'in 5 ilçesinde anız ve örtü yangınları (3)
        Mardin'in 5 ilçesinde anız ve örtü yangınları (3)
        Mardin'de çıkan arazi yangını kontrol altına alındı
        Mardin'de çıkan arazi yangını kontrol altına alındı
        Mardin'de annesi ve eşi içerideyken evi ateşe verip kapıyı kilitleyerek kaç...
        Mardin'de annesi ve eşi içerideyken evi ateşe verip kapıyı kilitleyerek kaç...