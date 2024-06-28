Mardin'de devrilen traktör ikiye bölündü: 3 yaralı
MARDİN'in Artuklu ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen ve ikiye bölünen traktördeki 3 kişi yaralandı.
MARDİN’in Artuklu ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen ve ikiye bölünen traktördeki 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Artuklu ilçesi Deyrulzafaran Manastırı yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Ters dönen ve ikiye bölünen traktördeki H.Ş., Y.K. ve H.B. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.