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        Mardin'de TIR ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 6 yaralı

        MARDİN'de TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 15:35 Güncelleme: 29.06.2024 - 15:40
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        Mardin'de TIR ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 6 yaralı
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        MARDİN’de TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ve entübe edildiği öğrenildi.

        Kaza, öğle saatlerinde Mazıdağı ilçesi, Mardin-Diyarbakır kara yolu, Mazıdağı kavşağında meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 16 ASG 012 plakalı TIR ile 34 BEJ 927 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlardaki Mehmet K. (35), Rojbin N. (31), Suphiye N. (11), Rojbin N. (40), Halil Ç. (31) ve kimliği belirlenemeyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan kimliği henüz tespit edilemeyen 1 kişinin entübe edildiği belirtildi.

        Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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