Suriye sınırında, mayınlı bölgede çıkan ot yangını söndürüldü

Nusaybin ilçesi ile Suriye’nin Kamışlı kenti arasındaki mayınlı sınır bölgesinde, öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle ot yangını çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

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