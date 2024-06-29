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        Mardin'de TIR ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 6 yaralı (2)

        GÜVENLİKKAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIMardin'de TIR ile otomobilin çarpıştığı ve 1'i ağır 6 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 19:23 Güncelleme: 29.06.2024 - 19:25
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        Mardin'de TIR ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 6 yaralı (2)
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        GÜVENLİKKAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Mardin’de TIR ile otomobilin çarpıştığı ve 1’i ağır 6 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Mazıdağı kavşağındaki ışıklarda bekleyen otomobilin yeşil ışığın yanmasıyla hareket ettiği, bu sırada hızla gelen TIR’ın kırmızı ışıkta durmayarak otomobile çarptığı anlar yer aldı. 

        Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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