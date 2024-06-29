Mardin'de TIR ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 6 yaralı (2)

Mardin’de TIR ile otomobilin çarpıştığı ve 1’i ağır 6 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Mazıdağı kavşağındaki ışıklarda bekleyen otomobilin yeşil ışığın yanmasıyla hareket ettiği, bu sırada hızla gelen TIR’ın kırmızı ışıkta durmayarak otomobile çarptığı anlar yer aldı.

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