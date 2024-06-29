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        Mardin'de saman yüklü TIR, alev alev yandı

        MARDİN'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki saman yüklü TIR, alev alarak yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 19:42 Güncelleme: 29.06.2024 - 19:45
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        Mardin'de saman yüklü TIR, alev alev yandı
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        MARDİN'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki saman yüklü TIR, alev alarak yandı.

        Yangın, öğleden sonra Artuklu- Nusaybin karayolu Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen saman yüklü TIR, motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alarak yandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen TIR,kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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