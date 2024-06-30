Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Trafik kazasında karnındaki bebeğini kaybeden anne de öldü

        MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada, karnındaki 8 aylık bebeği kaybeden Özlem Nerse Karakaş da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 10:14 Güncelleme: 30.06.2024 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trafik kazasında karnındaki bebeğini kaybeden anne de öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada, karnındaki 8 aylık bebeği kaybeden Özlem Nerse Karakaş da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaza, dün öğle saatlerinde Mazıdağı ilçesi Mardin-Diyarbakır kara yolu Mazıdağı Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 16 ASG 012 plakalı TIR ile 34 BEJ 927 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlardaki Mehmet K. (35), Rojbin N. (31), Suphiye N. (11), Rojbin N. (30), Halil Ç. (31) ve 8 aylık hamile Özlem Nerse Karakaş yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Özlem Nerse Karakaş, bebeğini kaybetti. Hayati tehlikesi bulunan Karakaş, daha sonra Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi ancak bu sabah hayatını kaybetti.

        KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

        Hastane morguna götürülen Karakaş'ın cenazesi, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Derik ilçesinde toprağa verilecek. Diğer yaralılardan Rojbin N.'nin de hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, TIR şoförü tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        Diğer yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Mazıdağı Kavşağı'ndaki ışıklarda bekleyen otomobilin yeşil ışığın yanmasıyla hareket ettiği, bu sırada hızla gelen TIR'ın kırmızı ışıkta durmayarak otomobile çarptığı anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir Selçuk'ta çıkan orman yangını Kuşadası'na da sıçradı (Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı)
        İzmir Selçuk'ta çıkan orman yangını Kuşadası'na da sıçradı (Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı)
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        İstanbul'da geniş çaplı güvenlik önlemleri: Bazı metro istasyonları ile yollar kapatıldı
        İstanbul'da geniş çaplı güvenlik önlemleri: Bazı metro istasyonları ile yollar kapatıldı
        Fransa'da seçim başladı
        Fransa'da seçim başladı
        Son talibi M.United!
        Son talibi M.United!
        Yangın bölgesinde kuvvetli rüzgar sürüyor!
        Yangın bölgesinde kuvvetli rüzgar sürüyor!
        Aslan'da yerli operasyonu!
        Aslan'da yerli operasyonu!
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        Mısır Çarşısı'nda bıçaklı kavga
        Mısır Çarşısı'nda bıçaklı kavga
        98. Gazi Koşusu heyecanı
        98. Gazi Koşusu heyecanı
        "Türkiye'ye dönmek istiyorum"
        "Türkiye'ye dönmek istiyorum"
        Panzerler çeyrek finalde
        Panzerler çeyrek finalde
        Kopya çeken 6 kişi yakalandı
        Kopya çeken 6 kişi yakalandı
        İlk çeyrek bilet İsviçre'nin!
        İlk çeyrek bilet İsviçre'nin!
        Berlin'de Filistin'e destek gösterisi
        Berlin'de Filistin'e destek gösterisi
        İlk seçimin galibi Pezeşkiyan kimdir?
        İlk seçimin galibi Pezeşkiyan kimdir?
        101 kişilik kocaman bir aile
        101 kişilik kocaman bir aile
        Keşke daha önce bilseydim diyeceğiniz 15 web site!
        Keşke daha önce bilseydim diyeceğiniz 15 web site!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!

        Benzer Haberler

        Mardin'de saman yüklü TIR, alev alev yandı
        Mardin'de saman yüklü TIR, alev alev yandı
        Mardin'de TIR ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 6 yaralı (2)
        Mardin'de TIR ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 6 yaralı (2)
        Suriye sınırında, mayınlı bölgede çıkan ot yangını söndürüldü
        Suriye sınırında, mayınlı bölgede çıkan ot yangını söndürüldü
        GÜNCELLEME - Mardin'de tır ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Mardin'de tır ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
        Mardin'de tır ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
        Mardin'de tır ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
        Mardin'de TIR ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 6 yaralı
        Mardin'de TIR ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 6 yaralı