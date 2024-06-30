Trafik kazasında karnındaki bebeğini kaybeden anne de öldü

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada, karnındaki 8 aylık bebeği kaybeden Özlem Nerse Karakaş da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün öğle saatlerinde Mazıdağı ilçesi Mardin-Diyarbakır kara yolu Mazıdağı Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 16 ASG 012 plakalı TIR ile 34 BEJ 927 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlardaki Mehmet K. (35), Rojbin N. (31), Suphiye N. (11), Rojbin N. (30), Halil Ç. (31) ve 8 aylık hamile Özlem Nerse Karakaş yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Özlem Nerse Karakaş, bebeğini kaybetti. Hayati tehlikesi bulunan Karakaş, daha sonra Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi ancak bu sabah hayatını kaybetti.