Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Trafik kazasında karnındaki bebeğini kaybeden anne de öldü (2)

        KARDEŞİDE ÖLDÜMardin'in Mazıdağı ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada, karnındaki 8 aylık bebeği ile hayatını kaybeden Özlem Nerse Karakaş'ın (33), aynı kazada ağır yaralanan ve Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan kardeşi Rojbin Nesre de (31), doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 10:59 Güncelleme: 30.06.2024 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trafik kazasında karnındaki bebeğini kaybeden anne de öldü (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARDEŞİDE ÖLDÜ

        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada, karnındaki 8 aylık bebeği ile hayatını kaybeden Özlem Nerse Karakaş'ın (33), aynı kazada ağır yaralanan ve Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan kardeşi Rojbin Nesre de (31), doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Rojbin Nerse'nin cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek Derik ilçesinde toprağa verilecek. Gözaltına alınan TIR şoförü Halil Ç.'nin ise işlemleri devam ediyor. Abla ve kardeşin Mardin'de sigortacılık yaptıkları öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çeşme, Selçuk ve Menderes'teki orman yangınları kontrol altında (Yangınların nedeni belli oldu)
        Çeşme, Selçuk ve Menderes'teki orman yangınları kontrol altında (Yangınların nedeni belli oldu)
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        İstanbul'da geniş çaplı güvenlik önlemleri: Bazı metro istasyonları ile yollar kapatıldı
        İstanbul'da geniş çaplı güvenlik önlemleri: Bazı metro istasyonları ile yollar kapatıldı
        Fransa'da seçim başladı
        Fransa'da seçim başladı
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        Son talibi M.United!
        Son talibi M.United!
        Yangın bölgesinde kuvvetli rüzgar sürüyor!
        Yangın bölgesinde kuvvetli rüzgar sürüyor!
        Aslan'da yerli operasyonu!
        Aslan'da yerli operasyonu!
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        Mısır Çarşısı'nda bıçaklı kavga
        Mısır Çarşısı'nda bıçaklı kavga
        98. Gazi Koşusu heyecanı
        98. Gazi Koşusu heyecanı
        "Türkiye'ye dönmek istiyorum"
        "Türkiye'ye dönmek istiyorum"
        Panzerler çeyrek finalde
        Panzerler çeyrek finalde
        Kopya çeken 6 kişi yakalandı
        Kopya çeken 6 kişi yakalandı
        İlk çeyrek bilet İsviçre'nin!
        İlk çeyrek bilet İsviçre'nin!
        Berlin'de Filistin'e destek gösterisi
        Berlin'de Filistin'e destek gösterisi
        İlk seçimin galibi Pezeşkiyan kimdir?
        İlk seçimin galibi Pezeşkiyan kimdir?
        101 kişilik kocaman bir aile
        101 kişilik kocaman bir aile
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!

        Benzer Haberler

        Trafik kazasında karnındaki bebeğini kaybeden anne de öldü
        Trafik kazasında karnındaki bebeğini kaybeden anne de öldü
        Mardin'de saman yüklü TIR, alev alev yandı
        Mardin'de saman yüklü TIR, alev alev yandı
        Mardin'de TIR ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 6 yaralı (2)
        Mardin'de TIR ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 6 yaralı (2)
        Suriye sınırında, mayınlı bölgede çıkan ot yangını söndürüldü
        Suriye sınırında, mayınlı bölgede çıkan ot yangını söndürüldü
        GÜNCELLEME - Mardin'de tır ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Mardin'de tır ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
        Mardin'de tır ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
        Mardin'de tır ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı