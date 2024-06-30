Trafik kazasında karnındaki bebeğini kaybeden anne de öldü (2)
KARDEŞİDE ÖLDÜMardin'in Mazıdağı ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada, karnındaki 8 aylık bebeği ile hayatını kaybeden Özlem Nerse Karakaş'ın (33), aynı kazada ağır yaralanan ve Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan kardeşi Rojbin Nesre de (31), doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.
KARDEŞİDE ÖLDÜ
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada, karnındaki 8 aylık bebeği ile hayatını kaybeden Özlem Nerse Karakaş'ın (33), aynı kazada ağır yaralanan ve Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan kardeşi Rojbin Nesre de (31), doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Rojbin Nerse'nin cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek Derik ilçesinde toprağa verilecek. Gözaltına alınan TIR şoförü Halil Ç.'nin ise işlemleri devam ediyor. Abla ve kardeşin Mardin'de sigortacılık yaptıkları öğrenildi.
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