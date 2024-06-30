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        Trafik kazasında karnındaki bebeğini kaybeden anne ile kız kardeşi de öldü (3)

        2KIZ KARDEŞ YAN YANA, 8 AYLIK BEBEK ANNESİNİN KUCAĞINDA DEFNEDİLDİMardin'in Mazıdağı ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada, karnındaki 8 aylık bebeğinin ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Özlem Nerse Karakaş (33) ile kız kardeşi Rojbin Nesre'nin (31) cenazeleri Derik ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Hacı Abdullah Akın Mezarlığı'na getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 16:28 Güncelleme: 30.06.2024 - 16:30
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        Trafik kazasında karnındaki bebeğini kaybeden anne ile kız kardeşi de öldü (3)
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        2KIZ KARDEŞ YAN YANA, 8 AYLIK BEBEK ANNESİNİN KUCAĞINDA DEFNEDİLDİ

        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada, karnındaki 8 aylık bebeğinin ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Özlem Nerse Karakaş (33) ile kız kardeşi Rojbin Nesre’nin (31) cenazeleri Derik ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Hacı Abdullah Akın Mezarlığı’na getirildi. Kız kardeşler gözyaşları içerisinde yan yana defnedilirken, 8 aylık bebek de annesi Özlem Nesre Karakaş’ın kucağında toprağa verildi. Cenazeye, kız kardeşlerin yakınlarının yanı sıra, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de olduğu yüzlerce kişi katıldı.

        Gözaltında bulunan TIR şoförü Halil Ç.’nin işlemleri devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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