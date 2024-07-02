Mardin'de üzerine beton mikseri pompası devrilen işçi öldü
MARDİN'deşehir hastanesi inşaatında beton dökümü sırasında üzerine beton mikseri pompası devrilen işçi Eşref Kayaş (31), hayatını kaybetti.
MARDİN'deşehir hastanesi inşaatında beton dökümü sırasında üzerine beton mikseri pompası devrilen işçi Eşref Kayaş (31), hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Artuklu ilçesinde şehir hastanesi inşaatında meydana geldi. İnşaat alanında betonu inşaata aktaran beton mikseri pompası, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Pompanın altında kalan inşaat işçisi Eşref Kayaş, ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Kayaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kayaş'ın cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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