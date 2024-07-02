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        Mardin'de üzerine beton mikseri pompası devrilen işçi öldü

        MARDİN'deşehir hastanesi inşaatında beton dökümü sırasında üzerine beton mikseri pompası devrilen işçi Eşref Kayaş (31), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 14:14 Güncelleme: 02.07.2024 - 14:20
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        Mardin'de üzerine beton mikseri pompası devrilen işçi öldü
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        MARDİN'deşehir hastanesi inşaatında beton dökümü sırasında üzerine beton mikseri pompası devrilen işçi Eşref Kayaş (31), hayatını kaybetti.

        Olay, sabah saatlerinde Artuklu ilçesinde şehir hastanesi inşaatında meydana geldi. İnşaat alanında betonu inşaata aktaran beton mikseri pompası, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Pompanın altında kalan inşaat işçisi Eşref Kayaş, ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Kayaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kayaş'ın cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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