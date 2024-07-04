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        Park halindeki otomobilinde ölü bulundu

        MARDİN'de, Barış Ertaş (25), uzun süredir park halinde olan otomobilinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 13:19 Güncelleme: 04.07.2024 - 13:25
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        Park halindeki otomobilinde ölü bulundu
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        MARDİN'de, Barış Ertaş (25), uzun süredir park halinde olan otomobilinde ölü bulundu.

        Olay, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesi Yeni Kent Mahallesi'nde yaşandı. Uzun süredir yol kenarında park halindeki otomobilin içinde bir kişinin hareketsiz halde durduğunu gören mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Barış Ertaş olduğu belirlendi. Ertaş'ın cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
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        Galeri
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