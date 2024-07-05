Mardin Barosu'ndan elektrik kesintilerine tepki: 10 saati buluyor, voltaj dalgalanmaları zarar veriyor

MARDİN Barosu, havaların ısınmasıyla birlikte sık sık yaşanan elektrik kesintilerine tepki göstermek amacıyla kitlesel basın açıklaması düzenledi. Mardin Baro Başkanı İsmail Elik, "Enerji kesintileri gün içerisinde 10 saati bulmakta, kesintiler sırasında yaşanan voltaj dalgalanmaları nedeniyle birçok elektrikli ev aleti ve tarımsal sulama kuyusu zarar görmektedir. Kesintilerin neredeyse çoğu zaman bildirimsiz yapılmaktadır. Bakımların yılın bu zamanına denk getirilmesi iyi niyetten uzak bir uygulamadır" dedi.

Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı’nda yapılan basın açıklamasına DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, baro avukatları, çiftçiler, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Basın açıklamasını okuyan Mardin Baro Başkanı İsmail Elik, yaşanan voltaj dalgalanmalarının elektrikli ev aletlerine zarar verdiğini belirterek, "Havaların ısınması ile birlikte Mardin merkez ve ilçelerinde, köylerinde yıllardır yaz aylarında yaşanan enerji kesintileri, borçlu ve borçsuz ayrımı yapılmaksızın abonelerin borcu gerekçe gösterilerek tekrarlanmaya başlamıştır. Yine yılın bu zamanlarında bakım adı altında kesintiler yapılmaktadır. Enerji kesintileri gün içerisinde 10 saati bulmakta, kesintiler sırasında yaşanan voltaj dalgalanmaları nedeniyle birçok elektrikli ev aleti ve tarımsal sulama kuyusu zarar görmektedir. Kesintilerin neredeyse çoğu zaman bildirimsiz yapılmaktadır. Bakımların yılın bu zamanına denk getirilmesi iyi niyetten uzak bir uygulamadır" dedi.