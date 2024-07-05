Mardin'de örtü yangını (2)
KONTROLALTINA ALINDIMardin'in Midyat ilçesine bağlı kırsal Şenköy, Ovabaşı ve Üçağıl mahalleleri arasındaki kırsalda akşam saatlerinde çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
KONTROLALTINA ALINDI
Mardin’in Midyat ilçesine bağlı kırsal Şenköy, Ovabaşı ve Üçağıl mahalleleri arasındaki kırsalda akşam saatlerinde çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
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