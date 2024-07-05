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        Mardin'de örtü yangını (2)

        KONTROLALTINA ALINDIMardin'in Midyat ilçesine bağlı kırsal Şenköy, Ovabaşı ve Üçağıl mahalleleri arasındaki kırsalda akşam saatlerinde çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 21:06 Güncelleme: 05.07.2024 - 21:10
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        Mardin'de örtü yangını (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Mardin’in Midyat ilçesine bağlı kırsal Şenköy, Ovabaşı ve Üçağıl mahalleleri arasındaki kırsalda akşam saatlerinde çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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