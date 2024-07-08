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        Elindeki bıçağın kazara karnına saplanmasıyla öldü

        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde Süleyman Altekin (92), elindeki bıçağın kazara karnına saplanması sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 12:26 Güncelleme: 08.07.2024 - 12:30
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        Elindeki bıçağın kazara karnına saplanmasıyla öldü
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        MARDİN’in Nusaybin ilçesinde Süleyman Altekin (92), elindeki bıçağın kazara karnına saplanması sonucu yaşamını yitirdi.

        Olay, dün gece saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Çölova Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Süleyman Altekin’in elindeki bıçak, kazara karnına saplandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Altekin, müdahalesinin ardından tedaviye alındığı Nusaybin Devlet Hastanesi’nde doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Süleyman Altekin’in cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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