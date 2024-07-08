Kaldırımdaki kadın yorgun mermi ile yaralandı

MARDİN'inKızıltepe ilçesinde kaldırımda seyyar satıcılık yapan Medine K. (44), yorgun merminin isabet etmesi ile yaralandı.

Olay, dün saat 23.30 sırlarında Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi;'nde meydana geldi. İddiaya göre; nereden ateşlendiği belirlenemeyen yorgun mermi, kaldırımda işportacılık yapan Medine K.'ye isabet etti. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Medine K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelerken, merminin yakınlardaki bir düğünde tabanca ile ateşlendiği ihtimali üzerinde duruluyor.