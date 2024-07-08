Seyir halindeyken alev alan minibüs ve geri giderken çarptığı kamyonet yandı

Kaza, öğleden sonra Artuklu ilçesi Türkmenler Geçidi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 69 AAD 346 plakalı minibüs, seyir halindeyken motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, yol kenarına çekerek araçtan indi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada araç, geri giderek yolda bekleyen 21 VD 890 plakalı kamyonete çarptı. Kamyonet sürücüsü aracını alevlerden kurtaramayınca indi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Kimsenin yaralanmadığı olayda minibüs ve kamyonet kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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