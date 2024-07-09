Kaldırımdaki kadının yorgun mermiyle yaralanmasına 6 gözaltı
MARDİN'de kaldırımda seyyar satıcılık yapan Medine K.
MARDİN'de kaldırımda seyyar satıcılık yapan Medine K.'nin (44), yorgun mermiyle yaralanması üzerine başlatılan soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 4 av tüfeği, 2 ruhsatsız ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Yorgun merminin ise bir düğün sırasında ateşlendiğini tespit edildi.
Olay, 7 Temmuz'da saat 23.30 sıralarında Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Nereden ateşlendiği belirlenemeyen yorgun mermi, kaldırımda seyyar satıcılık yapan Medine K.'ye isabet etti. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Tedavisi süen Medine K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı saatlerdeki bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yorgun merminin bir düğün sırasında ateşlendiğini tespit etti. Olaya karıştığı belirlenen şüphelilerden 6'sı yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda da 4 av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 10 tabanca mermisi ve tüfeklere ait 28 ses fişeği ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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