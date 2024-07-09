Kaldırımdaki kadının yorgun mermiyle yaralanmasına 6 gözaltı

MARDİN'de kaldırımda seyyar satıcılık yapan Medine K.'nin (44), yorgun mermiyle yaralanması üzerine başlatılan soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 4 av tüfeği, 2 ruhsatsız ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Yorgun merminin ise bir düğün sırasında ateşlendiğini tespit edildi.

Olay, 7 Temmuz'da saat 23.30 sıralarında Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Nereden ateşlendiği belirlenemeyen yorgun mermi, kaldırımda seyyar satıcılık yapan Medine K.'ye isabet etti. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Tedavisi süen Medine K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.