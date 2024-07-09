Hafif ticari araçta öldürüldü

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda Devran Çur (29), hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler, plakası öğrenilemeyen hafif ticari araçtaki Devran Çur'a tabancalarla ateş açarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çur, müdahalenin ardından kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Çur’un cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.