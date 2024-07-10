Kızıltepe'de amatör spor kulüpleri, stadyum sorununun aşılmaması durumunda ligden çekileceklerini açıkladı

MARDİN’inKızıltepe ilçesinde 1’inci ve 2’inci amatör Lig’de mücadele eden amatör futbol kulüplerin başkanları, Kızıltepe Şehir Stadyumu’nun tribün bölümünün yapılmaması durumunda, 2024-2025 sezonunda maçlara çıkamayacaklarını açıkladı.

Kızıltepe'de zor şartlarda faaliyet yürüten amatör futbol takımları, 2021 yılında yıkılan ve yapımı süren Şehir Stadyumu hakkında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Mardin 1. Amatör Ligi’nden Kızıltepe Sportif Faaliyetleri ve Kızıltepespor, Mardin 2’ Amatör Lig’den Kızıltepe Barış Spor, Kızıltepe 2018, Dikmenspor, GAP Spor, Başakspor, Dunaysır Spor, Kızıltepe Spor Lisesi, Kızıltepe Gençler Birliği, Kızıltepe İdman Yurdu ve Koser Spor ile geçen sezonu zorluklarla şampiyon olarak bitiren ve bu sene Bölgesel Amatör'de mücadele edecek olan Kızıltepe 47 Spor’un başkan ve temsilcileri katıldı. Tribünün yapılmaması halinde Kızıltepe takımlarının 2024-2025 sezonunda lige katılmaması da masaya yatırıldığı toplantıda, ünümüzdeki günlerde kulüplerin tekrar toplantı yapma kararı alındı.

‘BÜTÜN MAÇLARI DEPLASMANDA OYNADIK’ Kızıltepe’nin amatör liglere mahkum bırakıldığını vurgulayan Kızıltepe 47 Spor Kulüp Başkanı Lokman Aydemir, “Çok büyük zorluklarla şampiyon olduk. Yönetimdeki arkadaşlarımla Kızıltepe’yi hak ettiği lige taşımak için sorumluluk aldık. İlçe tadımımızın tribünün olmayışı İlçemizdeki bütün kulüpleri zora soktu. Maçlarımızı İstasyon'da oynadık. Bir takımın em büyük gücü taraftarıdır. Sağ olsunlar bizi geçen sene yalnız bırakmadılar. Kızıltepe’nin bütün kulüpleri perişan oldu. Bütün maçlarımızı deplasmanda oynadık. Tribün olmadığı için servis maliyeti arttı ve bunlar gerçekten de çok zorluyor kulüpleri. Ama bütün zorluklara rağmen şampiyon olduk ve Kızıltepe Bölgesel Amatör Lig'e (BAL’a) yükseldi” dedi.