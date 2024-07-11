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        Terör saldırısında bacağını kaybeden gazinin merdiven talebini, kaymakam gerçekleştirdi

        MARDİN'in Midyat ilçesinde 1993'te yola döşenen mayının patlamasıyla 3 güvenlik korucusu şehit olurken, sağ bacağını kaybedip gazi olan 7 çocuk babası Hazni Ak (59), kaymakamlıktan, evine, önündeki yoldan rahatça çıkıp inebilmesi için merdiven yapılmasını istedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 10:40 Güncelleme: 11.07.2024 - 10:45
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        Terör saldırısında bacağını kaybeden gazinin merdiven talebini, kaymakam gerçekleştirdi
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        MARDİN'in Midyat ilçesinde 1993'te yola döşenen mayının patlamasıyla 3 güvenlik korucusu şehit olurken, sağ bacağını kaybedip gazi olan 7 çocuk babası Hazni Ak (59), kaymakamlıktan, evine, önündeki yoldan rahatça çıkıp inebilmesi için merdiven yapılmasını istedi. Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, Ak'ın talebi üzerine, 11 metrelik, 23 basamaklı alüminyum korkuluklu merdiveni yaptırıp, gazinin kullanımına hazır hale getirdi.

        Midyat ilçesinde, Anıtlı ve Başyurt köyleri arasında 1993'te yol kontrolü yaparken yola döşenen mayının patlaması sonucu 3 güvenlik korucusu şehit oldu, Hazni Ak ise sağ bacağını kaybedip gazi oldu. Başyurt köyünde yaşayan 7 çocuk babası Ak, Midyat Kaymakamlığı’ndan, zorlukla girip çıktığı evinin önüne, merdiven yapılması talebinde bulundu. Kaymakam Ömer Faruk Özdemir de Ak'ın talebinin karışlanması için ilgili birimlere talimat verdi. Yapılan çalışmayla 11 metre uzunluğunda 23 basamaktan oluşan alüminyum korkuluklu merdiven yaptırıldı. İnşaatı tamamlanan merdiven, gazinin kullanımına hazır hale getirildi. Kaymakam Özdemir, beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Orhan Koç, Midyat Jandarma Komando Tabur Komutanı İsmail Akkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ahmet Kurnaz ile birlikte Ak'ı ziyaret edip, merdiveni inceledi.

        Kaymakam Özdemir, Gazi Ak'ın isteğini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Şehit ailelerimiz, gazilerimiz başımızın tacı. Onlar sayesine bu topraklarda rahat nefes alıyoruz. Onların döktükleri kan bizim için kutsaldır. Onlar için ne yapsak azdır. Kıymetli gazimizin de bizden bir talebi olmuştu. Sayın valimizin talimatıyla, takip ve emirleriyle biz de bu merdiveni yapmış olduk. Çam sakızı çoban armağanı ama işini çok görecek bir merdiven. Yolunu kısalttık" diye konuştu.

        'EVİME ÇAMURLU YOLDAN GİDİYORDUM'

        Gazi Hazni Ak ise emeği geçenlere teşekkür ederek, "1993'te yol kontrolü sırasında mayına bastım. Köy korucusuydum. Anıtlı ve bizim köyün arasında mayına bastım. 3 kişi şehit oldu, ben de sağ bacağımı kaybettim. Biz teröre karşıyız. Çok çektim. 1993'te ayağım kesilmişti. Bugüne kadar da böyle çekiyordum. Evime çamurlu yoldan gidiyordum. Vali beyden de Kaymakam beyden de Allah razı olsun. Ben onlardan çok razıyım. Onlara çok teşekkür ederim, bize çok baktılar. Bize çok değer veriyorlar. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

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