Oğlunun ateşe verdiği evde yaralanan kadın kurtarılamadı

MARDİN’in Midyat ilçesinde oğlu Veysi Bora’nın (40) çıkan tartışmada ateşe verdiği evde geliniyle birlikte yaralanan Atiye Bora (60), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 22 Haziran’da Midyat ilçesine bağlı kırsal Çavuşlu Mahallesi’nde meydana geldi. Veysi Bora, bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada annesi Atiye Bora ve eşi Necla Bora (35) içerideyken, evi ateşe verip, kapıyı kilitledikten sonra kaçtı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Necla Bora evi saran alevlerden balkondan atlayarak kurtulurken, vücudundan yanıklar oluşan Atiye Bora ise ekiplerin kapıyı kırmasıyla çıkarıldı. Atiye ve Necla Bora müdahalelerinin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Necla Bora’nın ayağında ve kolunda kırıklar oluşurken, Atiye Bora ise Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.