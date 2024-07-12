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        15 Temmuz'un felçli gazisi: Bundan daha kötü olacağımı bilsem o tanka yine çıkardım

        FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da durdurmak istediği tankın üstüne çıkan ve içindeki askerlerin açtığı ateşle belden aşağısı felç olan Gazi Halil Algan (53), "Atışalanı Köprüsü'nün yanına binlerce insan indik.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 11:13 Güncelleme: 12.07.2024 - 11:20
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        15 Temmuz'un felçli gazisi: Bundan daha kötü olacağımı bilsem o tanka yine çıkardım
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        FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul’da durdurmak istediği tankın üstüne çıkan ve içindeki askerlerin açtığı ateşle belden aşağısı felç olan Gazi Halil Algan (53), “Atışalanı Köprüsü’nün yanına binlerce insan indik. Bir kısmımız araçla bir kısmımız yürümeye başladı. Birkaç yüz metre yürüdük, arkadan bir tank geldi. Tank gelince benimle birlikte 10 kişinin arasına daldı ve bazıları şehit bazıları da gazi oldu. Tankı durdurmak için de 2 kişi üzerine çıktık. 2 kilometrede daha gittik ve vurulduğumu hissettim. Bundan daha kötü olacağımı bilsem o tanka yine çıkar, bedenimi kurşunlara siper ederdim” dedi.

        İstanbul’da tekstil işiyle uğraşan 2 çocuk babası Halil Algan, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısının ardından sokağa çıktı. Yürüdükleri sırada insanların arasına dalan bir tankı durdurmak için üzerine çıkan Algan, içindeki askerlerin açtığı ateşle ağır yaralandı. Çevredeki bir hafif ticari araçla hastaneye yetiştirilen Algan, 45 gün yoğun bakımda kaldı. Koltuk altından giren kurşunun omuriliğine zarar vermesiyle belden aşağısı felçli kalan Algan, memleketine dönerek Artuklu ilçesi Nur Mahallesi’ndeki evinde yaşamaya başladı.

        ‘HİÇ PİŞMANLIK DUYMADIM’

        Fizik tedavisi devam eden ve 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını DHA’ya anlatan Algan, o gece hiç pişmanlık yaşamadığını belirterek, “O gün iş yerimden eve gitmiştim. Evde televizyon izlerken, bütün kanalların aynı şeyi söylediğini ve bir şeylerin ters gittiğini fark ettim. Darbe olduğunu öğrenince, hemen sokağa çıktım. Emniyetin önüne gittik, orada biri konuşma yaptı ve ‘Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizi havaalanında bekliyor, oraya gidelim’ dedi. Oradan hemen ana yola indik. Atışalanı Köprüsü’nün yanına binlerce insan indik. Bir kısmımız araçla gitmeye, bir kısmımız yürümeye başladı. Birkaç yüz metre yürüdük, arkadan bir tank geldi. Tank gelince benimle birlikte 10 kişinin arasına daldı ve bazıları şehit bazıları da gazi oldu. Tankı durdurmak için de 2 kişi üzerine çıktık. Tankın kapağındaki uzman çavuşa G-3 verdiler, ben de hemen elinden silahı alarak yanımdakine verdim ve ‘Kimseyi vurma’ dedim. 2 kilometre daha gittik ve vurulduğumu hissettim. Şükürler olsun Allah'ıma, hiç pişmanlık duymadım. Ne zaman olsa herkes gibi yine çıkarım” dedi.

        Yaralandığı esnada çok büyük bir acı hissettiğini, düşmemek için de tankın kapağına tutunup dua etmeye başladığını ifade eden Algan, vurulduktan sonra götürüldüğü hastanede 45 yoğun bakımda, 1 ay da normal odada kaldığını belirterek, şöyle konuştu:

        “Yine darbe olsa ve ayakta olsam ve daha kötü durumda olacağımı bilsem yine çıkarım. Tabii ki çok büyük zorluklar çekiyorum. En büyük zorluk da ilgisizlik oluyor. Şehit olanların mekanı cennet olsun. Benim gibi gazilere de şifa dileğinde bulunuyorum. Rabbim bir daha böyle günler göstermesin, yaşatmasın. İnşallah güzel günler yaşarız ama dediğim gibi, yine darbe olsa bu halimle bile gider bedenimi kurşunlara siper ederim.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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