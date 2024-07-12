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        Gölette boğulma tehlikesi geçiren Yasin, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        MARDİN'in Derik ilçesinde serinlemek için girdiği gölette boğulma tehlikesi geçiren Yasin Eliş (7), tedavi gördüğü hastanede 5 günlük yaşam savaşını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 14:31 Güncelleme: 12.07.2024 - 14:35
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        Gölette boğulma tehlikesi geçiren Yasin, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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        MARDİN’in Derik ilçesinde serinlemek için girdiği gölette boğulma tehlikesi geçiren Yasin Eliş (7), tedavi gördüğü hastanede 5 günlük yaşam savaşını kaybetti.

        Olay, 7 Temmuz’da Derik ilçesine bağlı kırsal Kocatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Serinlemek amacıyla hayvanların su içmesi için yapılan gölete giren Yasin Eliş, boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin sudan çıkardığı Yasin, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yasin Eliş, bugün sabah saatlerinde tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Yasin Eliş’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp, götürüldüğü kırsal Kocatepe Mahallesi mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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