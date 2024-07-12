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        Mardin'de motosiklet hırsızlığı kamerada

        MARDİN'in Midyat ilçesinde bir otelin yakınına gelen şüpheli, park halindeki motosikleti çaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 21:07 Güncelleme: 12.07.2024 - 21:10
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        Mardin'de motosiklet hırsızlığı kamerada
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        MARDİN'in Midyat ilçesinde bir otelin yakınına gelen şüpheli, park halindeki motosikleti çaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, sabah 03.35'te Midyat- Batman karayolunda meydana geldi. Bir otelin yakınına park edilen Cemal Konak'a ait 47 ACL 891 plakalı motosikletin yanına gelen kapüşonlu şüpheli, bir süre bekledikten sonra motosikleti alıp götürdü. Hırsızlık anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Motosikletinin çalındığını fark eden Konak, polise başvurarak şikayetçi oldu. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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