Mardin'de 3 bölge, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

MARDİN Valiliği, Dargeçit ilçesindeki 3 bölgenin 12- 26 Temmuz tarihleri arasında 15 gün süreyle ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Dargeçit ilçesine bağlı Dibekli, Alayunt ve Sümer Mahallelerinde, 12-26 Temmuz tarihleri arasında 15 gün süreyle ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildiği duyuruldu. Açıklamada, “Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla; Mardin İli Dargeçit ilçesi Dibekli, Alayunt ve Sümer Mahalleleri sınırlarında bulunan bölgelerde 12 Temmuz (dahil)- 26 Temmuz 2024 (dahil) tarihleri arasında 15 gün süre ile ‘Geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edilmiştir. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince vatandaşlarımızın; söz konusu yasağa uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir” denildi.