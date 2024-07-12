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        Mardin'de 1 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

        MARDİN Valiliği tarafından, Dargeçit ilçesine bağlı kırsal Sümer Mahallesi'nde PKK'ya yönelik operasyonların sona ermesine kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 22:16 Güncelleme: 12.07.2024 - 22:20
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        Mardin'de 1 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
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        MARDİN Valiliği tarafından, Dargeçit ilçesine bağlı kırsal Sümer Mahallesi'nde PKK'ya yönelik operasyonların sona ermesine kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu.

        Valilikten yapılan açıklamada, Dargeçit ilçesine bağlı kırsal Sümer Mahallesi’nde, terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilecek operasyonların sona ermesine kadar 12 Temmuz günü saat 20.00 itibariyle sokağa çıkma yasağının ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla; bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince; 12 Temmuz 2024 Saat 20:00 itibari ile bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar Dargeçit İlçesi Sümer Mahallesi ile sınırlı olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu bölgede bulunan vatandaşlarımızın yasağa uymaları kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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