Mardin'de otomobilin çarptığı yaya öldü

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Fahriye Tez (78), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Fahriye Tez'e çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Tez, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Mazıdağı Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tez’in cenazesi otopsi için morga götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.