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        Mardin'de otomobilin çarptığı kadın öldü

        MARDİN'in Midyat ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hasine Aksoy, otomobilin çarpması ile hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 11:27 Güncelleme: 14.07.2024 - 11:30
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        Mardin'de otomobilin çarptığı kadın öldü
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        MARDİN'in Midyat ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hasine Aksoy, otomobilin çarpması ile hayatını kaybetti.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Midyat ilçesi kırsal Akçakaya Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasine Aksoy'a çarptı. Sürücü otomobiliyle kaçarken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kontrolde Hasine Aksoy'un hayatını kaybettiği belirlendi. Aksoy'un cenazesi, otopsi için için Midyat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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