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        Mardin'de iş yerine silahlı saldırı

        MARDİN'inMidyat ilçesinde kapalı olan bir iş yerinin kepengine peş peşe tabanca ile ateş açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 13:11 Güncelleme: 14.07.2024 - 13:15
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        Mardin'de iş yerine silahlı saldırı
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        MARDİN'inMidyat ilçesinde kapalı olan bir iş yerinin kepengine peş peşe tabanca ile ateş açıldı. Dükkanın camları kırılırken, kaçan Ö.D. (23) yakalandı.

        Olay, gece saatlerinde kapalı olan GSM firmasının bayisinde meydana geldi. İş yerinin önüne gelen Ö.D., yanında getirdiği tabancayla peş peşe kepenge ateş etti. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İş yeri sahibi Kerim Demir de olay yerine gelerek, kapalı olan iş yerini açtı. İş yerinin camlarının kırıldığı belirlenirken, Ö.D. bir süre sonra polis tarafından yakalandı. Ö.D.'nin işlemleri devam ederken, Kerim Demir, şüpheliyi tanımadıklarını ve herhangi bir husumetleri olmadığını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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