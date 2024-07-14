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        Mardin'de TIR'ın çarptığı yaya öldü; kaza kamerada

        MARDİN'inMidyat ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Şeyhmus Bulut (70), TIR'ın çarpması ile hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 16:49 Güncelleme: 14.07.2024 - 16:55
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        Mardin'de TIR'ın çarptığı yaya öldü; kaza kamerada
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        MARDİN'inMidyat ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Şeyhmus Bulut (70), TIR'ın çarpması ile hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, sabah saatlerinde Mardin-Midyat kara yolu Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. T.O. (44) yönetimindeki TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Şeyhmus Bulut'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Bulut savrulurken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bulut, kurtarılamadı. Otopsi işlemlerinin ardından Bulut'un cenazesi, ilçeye bağlı kırsal Çavuşlu Mahallesi'nde toprağa verildi. Gözaltına alınan T.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan Bulut'a TIR'ın çarptığı, ardından yola savrulan yayaya çevredekilerin yardıma koştuğu görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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