Mardin'de TIR'ın çarptığı yaya öldü; kaza kamerada

Kaza, sabah saatlerinde Mardin-Midyat kara yolu Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. T.O. (44) yönetimindeki TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Şeyhmus Bulut'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Bulut savrulurken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bulut, kurtarılamadı. Otopsi işlemlerinin ardından Bulut'un cenazesi, ilçeye bağlı kırsal Çavuşlu Mahallesi'nde toprağa verildi. Gözaltına alınan T.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan Bulut'a TIR'ın çarptığı, ardından yola savrulan yayaya çevredekilerin yardıma koştuğu görüldü.

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