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        Mardin'de otomobil yaya geçidinde çocuklara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

        MARDİN'in Artuklu ilçesinde yaya geçidinde otomobilin çarptığı İbrahim Halil Bumanhan (10) hayatını kaybetti, Orhan Kemal D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 18:37 Güncelleme: 14.07.2024 - 18:40
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        Mardin'de otomobil yaya geçidinde çocuklara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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        MARDİN’in Artuklu ilçesinde yaya geçidinde otomobilin çarptığı İbrahim Halil Bumanhan (10) hayatını kaybetti, Orhan Kemal D. (10) ise ağır yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 JZ 0089 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Halil Bumanhan ve Orhan Kemal D.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 2 çocuk, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuklardan İbrahim Halil Bumanhan, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer çocuğun ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

        Kaza ile ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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