Mardin'de otomobil yaya geçidinde çocuklara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

MARDİN’in Artuklu ilçesinde yaya geçidinde otomobilin çarptığı İbrahim Halil Bumanhan (10) hayatını kaybetti, Orhan Kemal D. (10) ise ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 JZ 0089 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Halil Bumanhan ve Orhan Kemal D.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 2 çocuk, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuklardan İbrahim Halil Bumanhan, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer çocuğun ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.